Общество

Жителей островов Псковского озера обеспечивают продуктами питания и промтоварами с помощью спасателей

В Псковской области в тесном взаимодействии с аварийно-спасательной службой региона организована работа по обеспечению жителей островов Псковского озера необходимыми продуктами питания и товарами повседневного спроса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вопросы, связанные с организацией транспортной доступности и обеспечением продуктами межселенных территорий, обсуждались в ходе недавнего визита временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на базу АСС и на рабочем совещании с начальником регионального управления МЧС России генерал-майором внутренней службы Валерием Филимоновым. Михаил Ведерников подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть системной, а выезды на острова - регулярными.

Очередная доставка продуктов на остров имени Залита в Псковском озере состоялась сегодня, 17 января. Спасатели доставили на острова сахар, муку, овощи, молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, а также другие товары первой необходимости, которые пополнили ассортимент местных магазинов. Кроме того, на этом рейсе приехал медицинский работник, который провел прием жителей острова.

Накануне, 16 января, спасатели доставили на судне на воздушной подушке жителей острова Каменка в магазин, чтобы те могли закупить необходимые продукты и товары.

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Наибольшее количество рейсов приходится на период становления и разрушения ледяного покрова, когда сообщение с островами возможно только на катере на воздушной подушке. Спасатели поисково-спасательного отряда города Пскова доставляют на острова не только продукты, но и бригады энергетиков, работников связи или вывозят с островов людей, которым требуется квалифицированная медицинская помощь.

Фото пресс-службы МЧС России по Псковской области