Общество

Помещения новой великолукской школы уже отапливаются и готовы к установке оборудования

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в среду, 17 января, провела очередное выездное совещание на строительной площадке нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации региона.

В настоящий момент основные виды строительных работ на объекте завершены. Тепловой контур закрыт, кровля готова, здание полностью отапливается, в учебных классах заканчивается отделка, на 80% уложена плитка, помещения готовятся к установке оборудования.

«Основной задачей строителей на данном этапе является завершение отделочных работ в спортивном и актовом залах, монтаж оборудования в столовой, а также благоустройство территории», - отметила Вера Емельянова по итогам осмотра возводимого объекта.

Напомним, строительство нового корпуса школы № 6 ведется по соглашению с Минобрнауки РФ. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание на 825 учащихся построено на месте снесенного аварийного корпуса. Здесь разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и мастерские со станками ЧПУ.

Занятия в новой школе начнутся 1 сентября этого года.