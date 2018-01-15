Общество

Верховный суд предложил решать споры при участии примирителя

Верховный суд РФ предложил в дополнение к медиации (разрешение конфликта с помощью посредника) новый способ решения спора мирным путем - при участии судебного примирителя, пишут «Известия».

Речь идет об арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства.

Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по предложению сторон или суда. ВС предлагает финансово мотивировать стороны к мирному урегулированию споров: частично возвращать им госпошлину.

За заключение мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции будет возвращаться 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства - половина суммы, кассационного обжалования - 30%.

В роли «миротворцев» смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование. На реализацию инициативы потребуются дополнительные средства из бюджета, так как примирителям будет выплачиваться вознаграждение.