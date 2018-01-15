Глава правительства РФ утвердил план развития конкуренции в здравоохранении

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утверждается «дорожная карта» развития конкуренции в здравоохранении, говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте кабинета министров.
«План направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок», - говорится в сообщении.
Согласно документу, утвержденная «дорожная карта» предполагает совершенствование нормативного правового регулирования в этих сферах.