Общество

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления, который считается главным и последним днем традиционных святочных гаданий.

Согласно православной традиции, этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли «голодной кутьей».

Кроме того, до трапезы необходимо было провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.

В народе также существует традиция купания на Богоявление. Вечером 18 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.

Добавим, в Псковской области обследуют и оборудуют 13 мест для Крещенских купаний.

По официальным данным муниципальных образований, купели будут оборудованы в Гдове на реке Гдовка (улица 1-я Слободская), в деревне Ветвенник Гдовского района на Чудском озере, в деревнях Самолва и Кобылье Городище, в Псковском районе в деревне Выбуты на реке Великой, в Великих Луках на реке Ловати, в Опочецком районе в деревне Лобово на озере Красно. Также иордани появятся на погосте Камно в одноименной деревне Псковского района, в поселке Кунья на реке Лусне, в Пустошке на реке Крупее, в Пушкинских Горах на озере Тоболенец, в Новоржевском районе в деревне Боровичи (Святой источник), в Бежаницах на озере Алё, в Гдовском районе в деревне Залахтовье (база отдыха «Тридевятое Царство»).

Псковичей просят планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты.