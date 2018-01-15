Общество

Сегодня вечером в Великих Луках освятят Крещенскую купель

18 января в 20.00 в Крещенский сочельник в парке города Великие Луки около лодочной станции отец Роман совершит Великое освящение воды в реке Ловать и отведенной от нее купели.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на освящение купели приглашают горожан, сразу после ритуала можно будет окунуться в Крещенскую воду.

На время проведения крещенских купаний будет прекращено движение транспортных средств, за исключением специального транспорта и транспорта, обеспечивающего проведение Крещенских купаний, по набережной Краснофлотской от моста через реку Ловать, на проспекте Ленина до пересечения со спуском от площади Юбилейной.

Также возле купели будет дежурить бригада «скорой помощи» и организован горячий чай.

Фото: ВЛуки.ру