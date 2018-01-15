Общество

Зампрокурора Псковской области проведет прием граждан в Острове

Во исполнение распоряжения прокурора Псковской области заместитель прокурора старший советник юстиции Сергей Левшаков 25 января организует личный прием граждан в Островской межрайонной прокуратуре по адресу: Остров, ул. Смоляная, д. 2-а с 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к Островскому межрайонному прокурору Сергею Самолетову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.