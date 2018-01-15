Общество

В первом квартале 2018 года мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит 12 районов Псковской области

В январе, феврале и марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 12 районов области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 19 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Отметим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов Пенсионного фонда России. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 1 квартале 2018 года

Наименование управления (отдела) ПФР области январь Населенный пункт февраль Населенный пункт март Населенный пункт УПФР в г. Пскове и Псковском районе 17.01.2018 Ершовская волость 07.02.2018 Логозовская волость 14.03.2018 Середкинская волость 24.01.2018 Карамышевская волость 14.02.2018 Писковичская волость 21.03.2018 Торошинская волость 31.01.2018 Краснопрудская волость - - 28.03.2018 Тямшанская волость - УПФР в Новоржевском районе - - 06.02.2018 Выборская волость д. Крутцы, Губкино, Стехново 70 км. - - УПФР в Опочецком районе - - 09.02.2018 Пригородная волость д. Макушино, Анченки, Ладыгино 72 км. - - Отдел ПФР в Пыталовском районе - - 20.02.2018 Носовская волость д. Носово, Заходы 25 км. - - УПФР в Локнянском районе - - 21.02.2018 д. Юхново, Подберезье 80 км. - - УПФР в Невельском районе - - 26.02.2018 г. Невель и д. Лехово 70 км. - - УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району - - 27.02.2018 Пореченская волость д. Борки, Поречье, Купуй 102 км. - - УПФР в Новосокольническом районе - - 28.02.2018 Насвинская волость д. Горожане, Насва, Назимово 80 км. - - УПФР в Дновском районе - - - - 13.03.2018 Выскодская волость д. Панкратово, Морино 70 км. УПФР в Печорском районе - - - - 15.03.2018 Новоизборская и Изборская волости д. Новый Изборск, Изборск 60 км. Отдел ПФР в Пушкиногорском районе - - - - 22.03.2018 Полянская волость д. Гарино, Поляне, Захино 70 км. Отдел ПФР в Палкинском районе - - - - 29.03.2018 Новоуситская волость д. Дорожино, Трубицино, 42 км.



