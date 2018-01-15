В первом квартале 2018 года мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит 12 районов Псковской области

В январе, феврале и марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 12 районов области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 19 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.
Отметим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов Пенсионного фонда России. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 1 квартале 2018 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
январь
|
Населенный пункт
|
февраль
|
Населенный пункт
|
март
|
Населенный пункт
|
УПФР в
г. Пскове и Псковском районе
|
17.01.2018
|
Ершовская волость
|
07.02.2018
|
Логозовская волость
|
14.03.2018
|
Середкинская волость
|
|
24.01.2018
|
Карамышевская волость
|
14.02.2018
|
Писковичская волость
|
21.03.2018
|
Торошинская волость
|
|
31.01.2018
|
Краснопрудская волость
|
-
|
-
|
28.03.2018
|
Тямшанская волость
-
|
УПФР в Новоржевском районе
|
-
|
-
|
06.02.2018
|
Выборская волость
д. Крутцы, Губкино, Стехново 70 км.
|
-
|
-
|
УПФР в Опочецком районе
|
-
|
-
|
09.02.2018
|
Пригородная волость д. Макушино, Анченки, Ладыгино 72 км.
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Пыталовском районе
|
-
|
-
|
20.02.2018
|
Носовская волость
д. Носово, Заходы 25 км.
|
-
|
-
|
УПФР в Локнянском районе
|
-
|
-
|
21.02.2018
|
д. Юхново, Подберезье
80 км.
|
-
|
-
|
УПФР в Невельском районе
|
-
|
-
|
26.02.2018
|
г. Невель и д. Лехово
70 км.
|
-
|
-
|
УПФР по
г. Великие Луки и Великолукскому району
|
-
|
-
|
27.02.2018
|
Пореченская волость
д. Борки, Поречье, Купуй
102 км.
|
-
|
-
|
УПФР в Новосокольническом районе
|
-
|
-
|
28.02.2018
|
Насвинская волость
д. Горожане, Насва, Назимово 80 км.
|
-
|
-
|
УПФР в Дновском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.03.2018
|
Выскодская волость д. Панкратово, Морино 70 км.
|
УПФР в Печорском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.03.2018
|
Новоизборская и Изборская волости д. Новый Изборск, Изборск 60 км.
|
Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22.03.2018
|
Полянская волость
д. Гарино, Поляне, Захино 70 км.
|
Отдел ПФР в Палкинском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29.03.2018
|
Новоуситская волость
д. Дорожино, Трубицино, 42 км.