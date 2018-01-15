Общество

В Госдуме предлагают усилить ответственность за намеренное замедление работы смартфонов

Депутат от ЛДПР Василий Власов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой проанализировать возможность усиления ответственности в российском законодательстве для компаний за намеренное сокращение срока эксплуатации товаров, в том числе смартфонов. Об этом сообщает ТАСС.

В нем парламентарий напоминает о ситуации, в частности, с американскими iPhone, когда «некоторые производители смартфонов сознательно используют различные методы сокращения срока службы эксплуатации производимого ими товара с целью заставить покупателя приобретать новый товар».

В этой связи Власов приводит в пример законодательство Франции, в котором, по словам депутата, намеренное сокращение срока эксплуатации товара является уголовно наказуемым деянием. Он сообщил, что уже прорабатывает по этому вопросу концепцию законопроекта.

Вместе с тем, пишет политик, «юридические лица в уголовном праве РФ не являются субъектами уголовной ответственности, поэтому решение данной проблемы возможно в рамках внесения изменений в законодательство, касающееся защиты конкуренции, а именно части о недобросовестной конкуренции».

«Прошу вас проанализировать возможность имплементации подобных мер в российское законодательство, а также дать свою оценку существующей проблемы в данной сфере на российском рынке», - обращается Власов к Артемьеву.

В декабре компания Apple подтвердила, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, Apple внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов. Против компании уже были поданы многочисленные иски.

В России около 10 человек в начале этой недели подали первые иски об искусственном замедлении работы iPhone. По мнению юристов, в случае создания успешной правоприменительной практики количество исков будет доведено до нескольких сотен.