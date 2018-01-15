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Общество

Фотовыставка, посвященная зимней жизни обитателей Полистовского заповедника, открылась в Великолукской сельхозакадемии

18.01.2018 10:31|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 18 января, в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии открылась фотовыставка Полистовского заповедника «Зима», посвященная жизни природы и обитателей охраняемой территории в холодное время года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, фотовыставка расположилась на первом этаже главного корпуса Великолукской ГСХА. В течение месяца сотрудники и студенты смогут познакомиться поближе с заповедной природой Псковской области в перерывах между занятиями и экзаменами. На выставке представлены снимки профессионального фотографа дикой природы Андриана Колотилина, псковского фотографа Александра Рябинина и сотрудника Полистовского заповедника Сергея Лосева.

Первым посетителям фотовыставки повезло встретиться с сотрудниками Полистовского заповедника, оформлявшими экспозицию, и узнать о возможностях посещения экологических маршрутов. Ознакомиться с туристическими предложениями можно в разделе «Туризм» на сайте заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей
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