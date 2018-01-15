Общество

К псковской акции «Хлеб той зимы» 27 января присоединятся районы области

27 января в Пскове пройдет акция «Хлеб той зимы», посвященная 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, акцию проводят региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Акция пройдет уже в третий раз и в этом году станет более масштабной – к ней присоединятся районные центры области.

В Пскове акция пройдет в центре города - на пересечении улицы Пушкина и улицы Ленина и будет работать с 13.00 до 19.00. На площадке у псковичей будет возможность поближе познакомиться с военной прессой времен Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу улиц блокадного Ленинграда, побывать в пункте выдачи хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, и получить те самые «знаменитые 125 граммов». Кроме этого, с наступлением сумерек будет транслироваться хроника военных лет.

Информация об участии районов области появится в ближайшее время. Акция впервые пройдет на средства, полученные организаторами в виде грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).