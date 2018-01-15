Общество

Путин считает, что следует определить критерии для внесения городов в список исторических поселений

Президент РФ Владимир Путин высказался за проведение работы по определению критериев для попадания городов в список исторических поселений, сообщает «Интерфакс».

В 2010 году проходил пересмотр списка исторических поселений. Минкультуры РФ сократило в нем число исторических поселений более чем в десять раз - теперь в списке всего 41 населенный пункт. В него не были включены такие города как Москва, Великий Новгород, Псков, Старая Ладога, Старая Русса, Тверь, Рязань, Углич, Белгород и другие. Позже список был расширен до 44 городов, туда был включен, в том числе, Севастополь.

Передавая слово главе города Углич Светлане Ставицкой, президент отметил, что это город, связанный с трагедией: «убили царевича или все-таки не убили». «Посмотрим, чем сегодня Углич живет», - сказал В.Путин.

С.Ставицкая сообщила, что каждый год город принимает свыше 400 тысячи туристов, на инфраструктуру и городскую среду ложится большая нагрузка. В Угличе также проходит много фестивалей и других мероприятий. Поэтому, по ее мнению, Углич должен быть возвращен в список исторических поселений, куда входил до 2010 года.

«Мы соответствуем всем критериям. Если можно, Владимир Владимирович, может, как-то актуализировать критерии, по которым шел и идет отбор. Многие достойные исторические города в этот список у нас не попали», - сказала С.Ставицкая.

Со своей стороны министр культуры Владимир Мединский отметил, что «список не дает никаких ни обязательств, ни преференций». «Мы провели экспертную работу накануне форума специально со специалистами и прикинули, сколько может быть в стране исторических поселений так, чтобы не девальвировалось это высокое звание. Получилось около 100», - сказал В.Мединский. Он пояснил, что министерство против вхождения в список больших городов из-за сложности финансирования.

«Мы с Минстроем выверим список. Если речь пойдет о распределении денег, то здесь уже нужны будут четкие критерии, чтобы никому не было обидно», - сказал министр.

В ответ В.Путин отметил, что «если это востребовано, надо эту работу провести».

Кроме того, глава государства считает, что правительственная комиссия по региональному развитию должна заниматься, в том числе, проблематикой исторических поселений.

«Я думаю, что вы правы, вполне можно "подгрузить" правительственную комиссию по региональному развитию историческими поселениями. Ими кто-то должен системно заниматься, согласен», - сказал президент на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений, комментируя соответствующее предложение главы ассоциации «Русская провинция», сенатора Сергея Рыбакова.