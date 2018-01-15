Общество

Что делать псковичам при встрече с волком, рассказали в госкомитете по природопользованию

Что делать псковичам при встрече с волком, рассказали в госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель председателя комитета по вопросам охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов, гражданам, которые увидели вблизи населенного пункта или на его территории волка, необходимо незамедлительно обращаться в комитет по телефону 68 66 50. «Если же волк замечен на территории Пскова и Великих Лук, то лучше звонить и в комитет, и в полицию», - пояснил заместитель председателя комитета.

Он напомнил, что совсем недавно случай появления волка был отмечен в Великих Луках. «Сигнал поступил к нам в комитет, мы дали распоряжение сотрудникам полиции произвести его отстрел, но они решили подождать охотоведа. Пока тот ехал на место, волк ушел. Поступала информация, что его потом видели еще, но она пока не подтверждается», - рассказал Андрей Горкунов.

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Наряду с этим он опроверг слухи о появлении волков в городе Пскове в районе улицы Труда. Между тем, в районах, по его словам, хищники продолжают «навещать» деревни и «кушать собак».