Общество

Доля пользователей социальных сетей снизилась после многолетнего роста - опрос

Популярность социальных сетей с 2011 года показывала свой рост, однако с апреля 2017 года наблюдается отрицательная динамика, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Если в 2011 году соцсетями пользовалось 35% россиян, в марте-апреле 2017 года - 66%, то по последним данным этот показатель равен 59%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного 1-5 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

При этом 37% россиян используют социальные сети практически ежедневно, 15% - несколько раз в неделю, 4% - примерно раз в неделю, 3% - 2-3 раза в месяц или реже.

Чаще всего респонденты общаются во «Вконтакте» (65%) и «Одноклассниках» (63%), реже - в Instagram (23%), Facebook (20%), Google+ (14%), Мой мир на Mail.ru (9%), Twitter (7%) и Живой Журнал (3%).

В ходе исследования 69% россиян выразили мнение, что люди выкладывают слишком много информации о себе в интернет, с данной точкой зрения не согласны 14% опрошенных, 11% сказали, что никогда не думали об этом.

Результаты опроса также показали, что Интернетом пользуются 74% респондентов. Из них на социальные сети и мессенджеры треть (33%) респондентов тратит по 30-60 минут в день, 26% - по 1-4 часа, 21% - менее 30 минут, 3% тратят на это по 4-8 часов, 3% пользуются соцсетями и мессенджерами постоянно.

Активному поиску информации в Интернете или просмотру сайтов 37% россиян уделяют 30-60 минут в день, 28% - по 1-4 часа, 23% менее 30 минут, у 3% на это уходит 4-8 часов.