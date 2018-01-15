Общество

Псковская команда «Молодежки ОНФ» дала старт акции «Марафон добрых дел» в регионе

Команда «Молодежки ОНФ» дала старт акции Общероссийского народного фронта «Марафон добрых дел» в Псковской области. Общественники посетили подопечных психоневрологического интерната в городе Дно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, проживающим в интернате пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья были вручены сладкие подарки.

«К подопечным интерната для взрослых гости с подарками приезжают не часто, поэтому мы уверены в том, что наш визит принес им положительные эмоции и поднял настроение. Дать пожилым и страдающим от заболеваний людям частичку своего тепла совсем не трудно. Для этого не нужно много денег, необходимо только желание и чуть-чуть свободного времени. Надеемся, что наш визит скрасил им однообразные будни и придал немного праздничной атмосферы», – сказал координатор «Молодежки ОНФ» в Псковской области Артур Евтеев.

Общественников встретил в холле персонал учреждения, собрались также и подопечные. Молодые люди рассказали о деятельности «Молодежки ОНФ».

Команда «Молодежки ОНФ» в Псковской области намерена продолжать акцию «Марафон добрых дел», инициируя патриотические и другие социально значимые мероприятия. Опыт в этом направлении уже наработан. В регионе проводится цикл мероприятий «Мы – память», в рамках которых общественники разыскивают и благоустраивают заброшенные захоронения погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Популярен среди жителей цикл «Рисовать – легко», в рамках которого проводятся мастер-классы по рисованию для детей разных возрастов в разных районах региона.