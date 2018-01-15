Общество

МЧС: На реке Великой сложилась наиболее сложная ледовая обстановка

В целях мониторинга ситуации на зимних водоемах специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области проводилась ледовая разведка в акватории реки Великой и Псковского озера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, разведка проходила в юго-западной части Псковского озера. В ходе разведки установлено: на акватории озера ледяные заломы от 10 до 30 см, толщина льда от 10 до 13 см, открытых участков воды нет.

Также разведка проводилась по маршруту: река Великая - озеро Псковское. В ходе разведки установлено: толщина льда на реке 8 см, в районе населенного пункта Писковичи - 6 см. В районе деревни Муровицы лед с промоинами толщиной 4 см, по всей акватории реки Великой ледяные заломы от 10 до 30 см.

Наиболее сложная ледовая обстановка сложилась на реке Великой, толщина ледового покрытия недостаточна для выхода на лед, промоины могут скрываться под тонким слоем снега.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание жителей и гостей Псковской области: выход на лед водоемов Псковской области запрещен. Нарушение данного запрета чрезвычайно опасно для вашей жизни и здоровья.