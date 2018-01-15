Общество

Псковичи, у которых не принимают новые купюры по 200 и 2000 рублей, смогут пожаловаться на «горячую линию»

С 12 октября 2017 года Банком России введены в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В связи с тем, что в средствах массовой информации периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

С вопросами по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой следует обращаться к специалистам Управления Роспотребнадзора по Псковской области и экспертам центра по консультированию потребителей в период проведения «горячей линии» с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по следующим телефонам: