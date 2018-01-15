Общество

Медики из Петербурга и Псковской области обменяются опытом ранней диагностики и профилактики рака кожи

Медики из Санкт-Петербурга и Псковской области обменяются в Пскове опытом ранней диагностики и профилактики рака кожи, сообщили в государственном комитете по здравоохранению и фармации региона.

В течение двух дней - 25 и 26 января - врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова министерства здравоохранения Российской Федерации будут принимать пациентов с родинками (пигментными пятнами) и неясными образованиями на коже, отобранных Псковской городской поликлиникой, и проводить мастер-класс. Всего планируется осмотреть 130 человек.

Кроме того, в областном центре состоится обучающий семинар для медицинских специалистов региона - хирургов, терапевтов, дерматологов, онкологов, сотрудников кабинетов и отделений медицинской профилактики, на котором выступят кандидаты медицинских наук, врачи-онкологи высшей категории Национального исследовательского центра онкологии Сергей Тарков и Юлия Семилетова. В частности будут рассмотрены вопросы приема пациентов, принципы профилактики опухолевых заболеваний кожи и методы диагностики. Также медики обсудят тактики ведения пациентов с доброкачественными и злокачественными образованиями кожи и принципы хирургического и нехирургического лечения.

Мероприятия состоятся в рамках соглашения между государственным комитетом по здравоохранению и фармации Псковской области и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ, которое было заключено в прошлом году.