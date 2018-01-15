Общество

Более 70 студентов и школьников из Псковской области поедут в этом году в черноморскую «Смену»

Десять лучших студентов Псковского кооперативного техникума принимают участие в общеобразовательной программе «Город мастеров будущего» во Всероссийском детском центре «Смена», которая стартовала 16 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление образования Псковской области, цель профориентационной смены - формирование образа профессионала 21 века и популяризация престижа рабочих профессий. Ребят ждут практические занятия почти по 30 направлениям, среди которых ландшафтный дизайн, парикмахерское искусство, кулинарное дело, фрейзерные и токарные работы на станках с ЧПУ, фармацевтика, электромонтаж, управление беспилотными летательными аппаратами и другие.

Также для студентов подготовлены различные мастер-классы, кружки и сквозные образовательные модули. В этом году в профориентационном проекте «Смены» примут участие еще 30 студентов из колледжа Псковского государственного университета, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского агротехнического колледжа.

Кроме того, в августе десятка победителей регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса среди школьных спортклубов станут участниками образовательного проекта детского лагеря «Олимпийская академия». Следом за ними победители областного этапа «Президентских состязаний» среди городских и сельских общеобразовательных учреждений поборются за звание лучшего на Всероссийских соревнованиях школьников.

Таким образом, всего оздоровиться и получить новые знания в детском лагере на Черноморском побережье в этом году смогут 74 ребенка, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Отметим, что путевки в «Смену» ребята получили от Государственного управления образования Псковской области.