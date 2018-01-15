Общество

Руководство ассоциации «Псковский лес» провело ряд рабочих встреч в Госдуме

Руководство ассоциации «Псковский лес» провело ряд рабочих встреч в Государственной Думе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ассоциации, на встрече с заместителем председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Будуевым обсуждались текущие проблемы предприятий лесной отрасли Псковской области. Это уже вторая встреча руководства «Псковского леса» с руководством профильного комитета российского парламента.

Напомним, что в ходе первой встречи в конце декабря 2017 года между руководством ассоциации «Псковский лес» и профильным комитетом Госдумы были достигнуты договоренности о взаимодействии и сотрудничестве в вопросах лесовосстановления и решении сложившейся ситуации с многократным повышением ставок арендной платы за лесные участки.

В ходе вчерашней встречи были достигнуты договоренности о подготовке к проведению общего совещания лесопромышленников страны с руководством Государственной Думы и руководством Министерства природных ресурсов и экологии.

Также состоялась общая рабочая встреча с депутатом ГД от Псковской области Александром Васильевым. В ходе встречи обсуждалась сложившаяся ситуация с дефицитом дров в Гдовском районе Псковской области и общая ситуация в лесопромышленной отрасли региона. Отдельно шел разговор о работе Псковского регионального лесовосстановительного центра.

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Напомним, на этой неделе Псковский лесовосстановительный центр выделил первый миллион саженцев на лесовосстановление Псковской области.

Кроме того, состоялась рабочая встреча с депутатом Государственной Думы, членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы, членом центрального штаба ОНФ Алексеем Журавлевым. В ходе встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве, взаимодействии и совместном решении текущих проблем работников лесной отрасли.