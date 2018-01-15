Общество

В Пскове рассматривают возможность создания марки для проведения спецгашения в дни празднования Ганзы

Сегодня, 18 января, глава Пскова Иван Цецерский встретился с представителями Псковского филиала почты России по вопросам совместного сотрудничества в рамках проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», директор Управления федеральной почтовой связи по Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков вышел с предложением участия представителей организации в составе оргкомитета мероприятия, имеющего Всероссийский и международный статус.

«Ганзейская тема интересует всех неравнодушных к истории Псковщины граждан, мы тоже хотим внести достойный вклад в подготовку и проведение этого события. Нами разработан ряд мероприятий, которые, мы надеемся, будут интересны гостям Ганзейского праздника», - отметил Андрей Марков. Одно из предложений директора Псковского филиала почты России касалось организации выездной музейной экспозиции для ознакомления гостей Ганзы с историей почтового дела Псковского края и современного уровня развития почты России.

Глава Пскова Иван Цецерский положительно отреагировал на инициативу руководителя почтового управления региона: «Почтовое сообщение между Псковом и городами Ганзы сыграла значимую роль в развитии международных отношений. Включение почтовой темы в блок мероприятий проведения Ганзейских дней станет еще одной яркой страницей праздника».

Кроме того, глава муниципалитета рассказал, что уже подготовлена официальная символика Ганзейских дней, и предложил рассмотреть возможность создания марки для проведения спецгашения в дни празднования Псковской Ганзы.

Заместитель Главы Пскова Елена Полонская отметила, что учитывая региональный охват почты России, было бы уместно разместить информационные материалы о программе Ганзейского форума в отделениях почтовой связи. Это предложение также будет проработано в ближайшее время.

В заключение встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках рассмотренных предложений.