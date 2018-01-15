Общество

Какие ключевые события ждут псковичей в 2018 году?

2018 год богат на знаковые события. В том числе, и для нашей страны. Тут и выборы президента, и выдача электронных паспортов, и конец эры аналогового телевидения... Спортивные болельщики, безусловно, сразу вспомнят про XXIII Олимпийские Игры и Чемпионат мира по футболу. Любители искусства напомнят, что наступивший год объявлен годом балета. Историки намекнут, что на носу празднование столетия с момента окончания Первой мировой войны.

А какие ключевые события произойдут в этом году в Псковской области? Псковская Лента Новостей представляет инфографику, посвященную ключевым событиям 2018 года, которые, так или иначе, коснутся всех жителей нашего региона.