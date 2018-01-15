Общество

В Краеведческом музее состоялось торжественное вручение медалей «75 лет освобождения г. Великие Луки»

17 января в Краеведческом музее города Великие Луки прошло торжественное вручение медалей «75 лет освобождения г. Великие Луки». На мероприятии присутствовали представители администрации г. Великие Луки, ветераны труда - участники восстановления города после Великой Отечественной войны, родственники ветеранов, посетители музея.

Присутствующие с помощью документов из фондов Краеведческого музея имели возможность вспомнить те далекие январские дни 1943 года, увидеть разрушенный город на кадрах кинохроники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, в честь исторической памятной даты генералом армии Юрием Якубовым передана в дар городу памятная медаль «75 лет освобождения Великих Лук». В ознаменование освобождения города воинской славы Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков постановлением главы города Великие Луки Николаем Козловским учреждена медаль «75 лет освобождения Великих Лук». Медали будут вручаться в дни памятных дат и знаменательных событий в истории города.

На мероприятии памятные медали «75 лет освобождения Великих Лук» и удостоверения вручал первый заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев.

В завершение мероприятия выступила вокальная группа музыкального театра «Трубадур» (руководитель Евгения Шевякова).