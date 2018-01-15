Общество

В исправительной колонии в Крюках начали производить куриные яйца

В целях бесперебойного обеспечения продуктами питания осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, в ИК-2 УФСИН России по Псковской области (деревня Крюки Островского района) ввели в эксплуатацию участок подсобного хозяйства по производству куриного яйца.

Для организации данного участка учреждение закупило 2000 кур-несушек и клеточное оборудование. В помещении площадью 206,7 квадратных метров расположились две пятиярусные стойки, на которых размещены 256 клеток.

Благодаря клеточному содержанию кур имеется возможность содержание большого поголовья на небольшой территории. Кроме того, ввиду условий содержания исключается вероятность заражения болезнями и инфекциями. Также из-за особенностей конструкции клетки яйца скатываются в специальный желобок, благодаря чему они остаются чистыми и сводится на нет риск порчи яйца самой курицей. Помимо этого, все клетки дополнительно защищены от посягательства грызунов и прочих хищников.

Производственный участок по выпуску куриного яйца был создан в колонии чуть более полу года назад, и в настоящее время исправительная колония обеспечивает яйцом куриным себя и следственный изолятор №1 в Пскове.

В рамках выполнения программы по самообеспечению продуктами питания на 2018 год заключен государственный контракт на поставку яйца куриного в количестве 250 тыс. штук на сумму 1 млн. 304 тыс. рублей.