Общество

Руководители Пскова проверили состояние городских памятников, посвященных образованию Красной Армии

Сегодня, 18 января, глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков в ходе рабочей поездки проинспектировали состояние памятников, посвященных образованию и первым боям Красной Армии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, руководители Пскова посетили монумент в Крестах, известный в народе как «Шпиль» и памятный знак в микрорайоне Череха, установленный там в 1968 году на месте, где красноармейцы и псковские добровольцы впервые вступили в бой с кайзеровскими войсками.

Осмотрев памятник в Крестах, руководители муниципалитета обнаружили на самом медном барельефе многочисленные следы действий вандалов, в том числе отломанные приклады и стволы винтовок. «Необходимо уделять большее внимание охране памятника. Будем решать вопрос и с его ремонтом и с тем, чтобы организовать освещение монумента для препятствования действиям хулиганов»,- сказал Иван Цецерский.

Также Иван Цецерский и Александр Братчиков проинспектировали памятный знак на месте первого боя Красной Армии, который находится на въезде в Псков, на берегу реки Череха. Памятный знак в виде камня с табличкой, был установлен за год до открытия монумента в Крестах. «Лестница, которая ведёт к памятнику, нуждается в ремонте. Благоустройства требует и прилегающая территория. Необходимо до проведения торжественных мероприятий привести ее в порядок, убрать мусор и организовать безопасные подходы», - отметил глава Пскова.

Напомним, днем создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) принято считать 23 февраля 1918 года. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, создаваемые согласно декрету СНК РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии», подписанному в январе 1918 года. К 23 февраля в боях под Псковом и Нарвой наступление немцев на Петроград было приостановлено. Эти события и легли в основу праздника - День защитника Отечества.

Памятник в честь 50-летия Красной Армии в Крестах был открыт 23 февраля 1969 года и представляет собой 47-метровый обелиск в виде трехгранного штыка, опирающийся на гранитное основание. В композицию памятника также входит горельеф с фигурами солдат Красной Армии, партизан, матросов, выполненный из кованой меди, отображающий историю Советской Армии с 1918 г. до Великой Отечественной войны. Авторами памятника являются архитектор И.Д. Билибин и скульптор Г.И. Мотовилов. На открытии монумента присутствовал маршал Советского Союза, министр обороны СССР А.А. Гречко.