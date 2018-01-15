Общество

Великолучанка пожаловалась на ошибку в диагнозе, которая чуть не привела ребенка к хромоте

Великолучанка обратилась на сайт врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ведерников.рф с жалобой на местного врача, который поставил ее ребенку неверный диагноз.

Женщина рассказала, что 9 января обратилась в Великолукскую межрайонную больницу с сыном 2006 года рождения, у которого была травма ноги. «Дежурный врач, осмотрев ребенка, не делая снимков, уверяя нас, что в этом нет никакой необходимости, очень убедительно и безапелляционно поставил диагноз "растяжение голеностопного сустава". Написал предписание, которое мы неукоснительно выполняли. Но, к сожалению, боль в ноге не утихала, опухоль не спадала, нога покрылась синяками всеми "цветами радуги". За обещанные врачом 3-4 дня нога не прошла и мы обратились уже, по понятным причинам, к другому врачу за медицинской помощью. 16 января уже другой хирург нам опроверг поставленный диагноз и на основании сделанных снимков поставил нам новый диагноз: "перелом наружной лодыжки"», - написала великолучанка.

«Таким образом, в результате неправильно поставленного диагноза моему сыну угрожала опасность в связи со смещением, осложнением, и, как следствие, возможная хромота, инвалидность и т. д. Как такое могло произойти? Как детский хирург может не отличать растяжение от перелома? Ведь это не сложное генетическое заболевание, требующее тщательного обследования и множество сложнейших анализов! Кому как не хирургу по долгу службы прежде всего хорошо известны последствия неправильно поставленных диагнозов и упущенного времени?» - возмутилась местная жительница.

Пользователь губернаторского сайта считает подобные случаи подтверждением циничности, равнодушия и халатности современных врачей. «Прошу прощения перед настоящими врачами! Они , конечно, есть, но их настолько мало, что они не могут всех нас защитить от врачебного беспредела!» - заключила великолучанка.