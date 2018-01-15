Общество

Псковский Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по профилактике ОРВИ и гриппа

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует, что в период с 22 января по 5 февраля будет организована Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей области о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски, соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон и т.д.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора:

8 (8112) 664279, 8 (8112) 664729

Территориальный отдел в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах:

8 (81153) 37370, 8 (81153) 36519

Территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах:

8 (81151) 21594, 8 (81151) 25401

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах:

8 (81152) 32989, 8 (81152) 31927

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

8 (8112) 662981.