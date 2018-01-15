Общество

В Пскове активизировался новый возбудитель пневмонии - Роспотребнадзор

В Пскове сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости пневмонией. Как сообщает Центр Деловой Информации, об этом сообщил руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«По пневмониям пороги превышены, случаи мы регистрировали в течение всего года», - сказал он и связал это с тем, что активизировался новый возбудитель заболевания дыхательных путей - микоплазмы. Похожая ситуация сложилась не только в Псковской области, но и в Великом Новгороде. Причем, от нового возбудителя нет прививки. «Есть прививка от гемофильной инфекции и пневмококка, но от микоплазмы прививки нет», - сказал он.

В целом в Псковской области за год заболели внебольничными пневмониями 537 человек на 100 тыс населения. Прирост к предыдущему году составил примерно треть в общем. При этом дети стали болеть почти в половину чаще, прирост – 45%. Дети в регионе болели пневмонией в прошлом году в три раза чаще, чем взрослые. Зафиксировано 1786 случаев внебольничной пневмонии на 100 тысяч населения.