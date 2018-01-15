Общество

Роспотребнадзор выяснил, откуда псковские церкви берут воду для освящения и купаний в Крещение

Сотрудниками Роспотребнадзора по Псковской области проведены отборы воды из водоемов и источников питьевой воды, которая предполагается использоваться для проведения праздника Крещения на соответствие санитарным эпидемиологическим требованиям.

Как сообщили Пскоской Ленте Новостей в ведомстве, в Псковском районе вода, отобранная в купелях в д. Камно, д. Крипецы, по бактериологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

В г. Великие Луки и г. Новосокольники для обрядовых целей используется в храмах - водопроводная вода, которая соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. В г. Великие Луки место для обрядового купания оборудовано в районе набережной Краснофлотской, д.1, отобранная воды из р. Ловать соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В п. Локня для проведения праздника Крещения используется вода из шахтного колодца, расположенного за церковью по ул. Урицкого, вода по бактериологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В п. Усвяты проведено исследование питьевой воды из разводящей сети (водоразборной колонки ближайшей к церкви, по ул. Центральная), по бактериологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В храмах Великолукского, Бежаницкого, Куньинского районов – вода водопроводная, привозная и приносимая прихожанами в своих емкостях. На территории Невельского, Красногородского, Новоржевского, Опочецкого, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского районов для проведения праздника Крещения используется:

в Себежском районе - вода поверхностного водоема озера «Себежское», водоразборная колонка г. Себеж, ул. Пролетарская (возле храма),

в Пустошкинском районе - вода поверхностного водоема в реке Крупея г. Пустошка в храме по адресу: г. Пустошка, ул. Октябрьская,

в Невельском районе – в озере Невельское, в храме по адресу: Невельский район д. Плиссы, в храме Святой Троицы г. Невель, пл. Коммуны.

в Опочецком районе- в храме «Покровский» по адресу г. Опочка ул. Калинина; в храме «Преображения» по адресу г.Опочка ул. Коммунальная;

в Красногородском районе – вода шахтного колодца по адресу: г. Красногородск ул. Комсомольская 34;

в Новоржевском районе - вода шахтного колодца по адресу: Новоржевский район д. Боровичи;

в Пушкиногорском районе -в храме (Свято-Успенкий монастырь) г. Пушкинские горы ул. Пушкинская, д.1 Отобранные 12 проб воды по бактериологическим показателям соответствуют санитарным требованиям.

В г. Остров и Островском районе для проведения праздника Крещения используется вода из шахтного колодца Свято-Троицкого собора, из водопроводной колонки по ул. Спартака, из трубчатого колодца Спасо-Казанского монастыря. Для проведения обрядового купания используется р. Великая напротив ресторана «Огонек» и озеро Гороховое напротив АНО СОЦ ДО «Юность». Отобранные 5 проб воды по бактериологическим показателям соответствуют санитарным требованиям.

В п. Палкино вода из водопровода д. Новая Уситва, колонка возле Храма, используемая для обрядовых целей, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Печорский район исследована вода из святого источника Псково-Печорского Свято-Успенского монастыря, из родника Славянские ключи д. Изборск, из храма в д. Изборск. Все отобранные пробы (19) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Пыталовский район исследована вода из водоразборной колонки в г. Пыталово по ул. Техова, возле Храма, из колодеца для Храма в д. Вышгород, из колодца для Храма в д. Зобы, из колодца для Храма в д. Коровск. Все отобранные пробы (4) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Порховском и Дедовичском районах исследована вода: из собора Николая Чудотворца г. Порхов, крепость), из Храма Преображения Господня г. Порхов, ул. К. Маркса, д 1, из Церкви Иоанна Предтечи г. Порхов, ул. Псковская, д.53, из источников (колодцы) в Никандровой пустыни; из Храма Покрова Пресвятой Богородицы, п. Дедовичи ул. Комсомольская, д.20. Все отобранные пробы (6) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В г. Гдов, исследована вода из озера Чудское в д. Ветвенник, д. Спицыно, из р. Гдовка и из Храмов: Петра и Павла в д. Спицино и д. Ветвенник и в г. Гдов из Храма Покрова Иконы Божьей Матери. Все отобранные пробы (12) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В п. Плюсса исследована вода пер. Октябрьский по бактериологическим показателям не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Информация доведена до сведения главы Администрации сельского поселения п. Плюсса. В д. Манкдшев Луг Плюсского района и п. Струги Красные ул. Больничная, исследованная вода соответствует санитарным требованиям.