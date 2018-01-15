Общество

Встречи руководителей Пскова и депутатами областного Собрания станут ежеквартальными

Сегодня, 18 января, в зале заседаний администрации города Пскова прошла первая в этом году рабочая встреча с участием депутатов Псковского областного Собрания, посвященная обсуждению деятельности органов местного самоуправления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, во встрече приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, а также депутаты Псковского областного Собрания, избирательные округа которых располагаются на территории муниципалитета - Юрий Сорокин, Алексей Севастьянов и Владимир Яников.

Иван Цецерский поблагодарил их за конструктивную работу, понимание проблем областного центра и за поддержку. В ходе встречи он рассказал о нововведениях в работе городских парламентариев, которые произошли за последнее время, в частности, о новациях в методах общественного контроля над исполнительной властью по решению насущных городских задач, реализуемых в муниципалитете. «Депутатами единогласно были приняты два уникальных документа. В основе одного из них - создание Единого реестра обращений граждан. Все обращения псковичей, которые они направляют муниципальным властям, будут размещены на соответствующем ресурсе и им будет присвоен номер. И каждый пскович, практически в режиме он-лайн сможет контролировать решение его вопроса», - отметил Иван Цецерский.

Он также сообщил депутатам областного парламента о том, что в Псковской городской Думе сформирован и утвержден график контрольных выездов депутатов в свои округа для того, чтобы напрямую с псковичами непосредственно на месте решать самые насущные вопросы. Он рассказал, что первый такой выезд на округ депутата Елены Полонской уже состоялся на этой неделе и оказался очень эффективным. Глава города пригласил присутствующих региональных парламентариев присоединиться к выездам и получил полное одобрение.

Кроме того, Иван Цецерский предложил областным депутатам принимать участие в сессиях городской Думы и выразил готовность направлять им для сведения все необходимые документы для изучения.

В заключении было решено, что подобные встречи теперь будут проходить чаще - один раз в квартал.