Общество

Жителям Пустошки рассказали, как избежать пожара

18 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам в целях предупреждения пожаров проведен профилактический рейд в городе Пустошка.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен обход жилых домов, проведены противопожарные инструктажи, распространены листовки и памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, а также индивидуальные беседы с гражданами. В рамках инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населённых пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

Гражданам также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.