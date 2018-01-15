Общество

ЦИК предупредил россиян о распространении поддельных приглашений на выборы от имени Памфиловой

ЦИК России предупредил о распространении листовок на улицах и материалов в интернете, где от имени руководства Центризбиркома граждан призывают проигнорировать выборы президента страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Внимание! В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!», - говорится в сообщении комиссии в ее официальном твиттере.

К сообщению приложен сам псевдокумент, в котором россиян призывают не ходить на выборы.