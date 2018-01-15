Общество

«Сообразим на троих»: О президентских выборах, мусорном хайпе и возможных перестановках у псковских «единороссов». ВИДЕО

Очередной выпуск программы «Сообразим на троих» на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) был посвящен предвыборной ситуации за два месяца до выборов президента, возможным перестановкам в региональном отделении «Единой России» и мусорному хайпу.

Как обычно, актуальную повестку общественно-политической жизни Пскова и области обсуждали главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.