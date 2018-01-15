Общество

В Дно готовятся к строительству новой школы на 500 мест

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в четверг, 18 января, проконтролировала работу образовательных и медицинских учреждений в Дновском, Порховском и Дедовичском районах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова в Дно Вера Емельянова проверила ход подготовки к строительству новой школы на 500 мест, которое начнется уже в этом году. Из аварийного здания школы, предназначенного под снос, вывезена мебель, техника и учебные принадлежности, ученики распределены по другим образовательным учреждениям города. Для первоклашек организован автобусный подвоз. Учащиеся школы № 50, с которыми Вере Емельяновой удалось поговорить, заверили ее, что добираются на учебу без особых трудностей.

В ходе посещения Хиловской школы в Порховском районе первый вице-губернатор убедилась, что школьники ежедневно получают горячие обеды. В прошлом году здесь возникали трудности с организацией питания, но благодаря оперативному вмешательству Михаила Ведерникова проблему удалось решить.

Также в рамках рабочей поездки Вера Емельянова посетила Порховскую воскресную школу святого апостола Андрея Первозванного, открывшуюся несколько лет назад при Никольском соборе, Дедовичскую школу № 2 и детский сад «Ручеек».

Во всех муниципальных учреждениях образования первый вице-губернатор проконтролировала ход реализации «майских» указов президента в части повышения зарплат сотрудникам, оценила техническую оснащенность учебного процесса и соответствие условий обучения температурному режиму и иным санитарно-гигиеническим нормам.

Еще один пункт рабочего визита Веры Емельяновой - Дедовичская районная больницы. Здесь она провела встречу с коллективом и обсудила с ним ряд насущных вопросов.