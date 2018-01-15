Общество

По требованию псковской прокуратуры 10 сайтов с рекламой проституток признаны незаконными

Псковским городским судом 17 января удовлетворено исковое заявление прокурора города, действующего в интересах неопределенного круга лиц, о признании запрещенной информации, размещенной на 10 интернет-сайтах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проведенной прокуратурой города Пскова проверки установлено, что на ряде интеренет-сайтов размещены объявления женщин об оказании интимных услуг за вознаграждение.

Данную информацию следует расценивать как информацию порнографического характера, а действия владельцев интернет-сайтов, – как публичную демонстрацию порнографических материалов, поскольку оно не имеет научного, медицинского или учебного предназначения, а осуществляется для удовлетворения сексуальных потребностей посетителей.

Сайты не содержат ограничений к доступу по кругу лиц, в том числе в зависимости от возраста либо профессии, что способно вызывать желание заниматься проституцией, в том числе и у несовершеннолетних, отмечают в прокуратуре.

В целях ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, предусмотрено ведение Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, ведение которого возложено на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Нарушения закона устранены, принято решение о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.