Общество

В заведениях Пскова обнаружили слишком дешевую водку

Прокуратурой города Пскова проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего оборот спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции в двух организациях, в ходе которой выявлены нарушения требований действующего законодательства в части минимальной стоимости алкоголя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, согласно акту проверки в кафе «Бастион» (ООО «ПАБ»), расположенном по адресу: Псков, ул. Алтаева, д. 1-а осуществляется продажа водки «Царская охота» 0,5 л. по цене 190 рублей за 1 бутылку, то есть ниже цены, установленной приказом Минфина России (205 рублей за 0,5 л.).

Аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки в торговом зале, расположенном по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 26, в котором осуществляло деятельность ООО «Белуга».

Материалы проверки прокуратурой города направлены в Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. По результатам рассмотрения в отношении организаций составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых, оба ООО привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, приказами Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выданных указанным организациям, приостановлено до мая 2018 года. В настоящее время решается вопрос о лишении указанных организаций лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Также в ходе проверок прокуратурой города совместно с УМВД России по городу Пскову в торговых точках ООО «ПАБ» и ООО «Белуга» выявлены факты нахождения в продажи алкогольной продукции с маркировкой специальными марками, изготовлена не производством ФГУП «ГОЗНАК».

По данному факту прокурором города Пскова материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в УМВД России по городу Пскову, по результатам рассмотрения которых, возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327.1 УК РФ.