Общество

ЦБ намерен выяснить уровень благополучия россиян

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ЦБ намерен в конце весны - начале лета приступить к опросу россиян об их благополучии, пишет «Газета.Ru».

«Если все будет хорошо, то поздняя весна - лето будет страновое обследование, будет сформирован перечень вопросов. (. . .) Скорее, май - первая волна вопросов», - сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что регулятор хочет изучить факторы, которые формируют ощущение благополучия у граждан России.

«Мы отказались от «индекса счастья», потому что «счастье» - вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная», - подчеркнул Дмитриев.