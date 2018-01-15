Общество

Чин Великого освящения воды совершил митрополит Псковский и Порховский Евсевий в Троицком соборе

18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Псковский и Порховский Евсевий, глава Псковской митрополии, совершил Великую вечерню, божественную литургию и чин Великого освящения воды в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Чин Великого освящения воды

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, накануне вечером митрополит молился за богослужением в Соборе Трех Святителей Спасо-Елеазаровского женского монастыря.

В сам день праздника митрополиту Евсевию сослужили настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Муханов и местное духовенство.

По окончании праздничной литургии духовенство во главе с митрополитом и прихожане направились в предел преподобного Серафима Саровского, где был совершен чин Великого освящения воды.

В завершение богослужения псковский архипастырь обратился ко всем собравшимся со словом приветствия и сказал: «Всечестные отцы, возлюбленные о Господе братья и сестры! Всех вас приветствую с великим праздником Богоявления, Крещения Господня!

Святые молитвы, которые имеют глубокое содержание, обращают наши души ко Господу с просьбой освятить наши души и нашу жизнь, благословить всех нас силой благодати Святого Духа, для нашего обновления и спасения.

Ныне святое Евангелие благовествовало нам о том, что Господь пришел на реку Иордан и Крестился от Иоанна «нашего ради спасения». И голос был с небес от Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». То есть, Бог сообщает Свою Божественную волю через Христа Спасителя, Который указывает нам путь ко спасению, к обновлению и к жизни вечной.

Милость Божия да будет со всеми нами через освящение ныне освященной водой и через нашу молитву ко Господу. Доброго вам здоровья и крепости сил в этой земной жизни, которая да будет проходить под благодатью Святаго Духа «окроплением воды сия священныя» во здравие и спасение. С праздником вас!».