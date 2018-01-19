Общество

Великолукская прокуратура через суд заставила полицию искать уклонистов

ОМВД России по г.Великие Луки в ходе весеннего призыва 2017 года отказало в исполнении запросов военного комиссара города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области об установлении местонахождения 56 граждан, которым не удалось вручить повестки для явки в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона по результатам проверки.

В этой связи прокурором города в суд направлено исковое заявление с требованием возложить на орган полиции обязанности по установлению местонахождения граждан, подлежащих призыву на военную службу, и обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Требования прокурора судом удовлетворены, на органы полиции города Великие Луки возложены соответствующие обязанности.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение Великолукского городского суда признано законным и обоснованным.

Исполнение законодательства о воинской обязанности и военной службы органами полиции г.Великие Луки находится на контроле в прокуратуре города.