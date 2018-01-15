Андрей Турчак традиционно окунулся в крещенскую купель в святых местах Пушкиногорья. ВИДЕО

Руководитель Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак традиционно окунулся в крещенскую купель в святых местах Пушкиногорья. Соответствующее видео на своей странице в Инстаграме опубликовала пресс-секретарь сенатора Оксана Ширан.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Традиционно ночь с 18 на 19 января Андрей Турчак @er_turchak проводит в Псковской области в святых местах Пушкиногорья. Крещение Господне! С праздником всех! #вера #крещение #турчак #точтонасобъединяет #сила #россия #православие #церковь #богоявление#псковскаяобласть #псковскаяземля #пушгоры
«"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". Традиционно ночь с 18 на 19 января Андрей Турчак проводит в Псковской области в святых местах Пушкиногорья. Крещение Господне! С праздником всех!» - написала она.
Через свой аккаунт Андрей Турчак также поделился кадрами с обрядом в «историях».