Общество

Андрей Турчак традиционно окунулся в крещенскую купель в святых местах Пушкиногорья. ВИДЕО

Руководитель Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак традиционно окунулся в крещенскую купель в святых местах Пушкиногорья. Соответствующее видео на своей странице в Инстаграме опубликовала пресс-секретарь сенатора Оксана Ширан.

«"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". Традиционно ночь с 18 на 19 января Андрей Турчак проводит в Псковской области в святых местах Пушкиногорья. Крещение Господне! С праздником всех!» - написала она.

Через свой аккаунт Андрей Турчак также поделился кадрами с обрядом в «историях».