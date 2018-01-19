Общество

Великолучан призывают передать детские книги сельским библиотекам

Активисты Псковского регионального отделения Российского союза сельской молодежи совместно с отделом по молодежной политике города Великие Луки предлагают неравнодушным великолучанам передать детские литературные издания из домашних собраний на вахту Инженерного факультета ВГСХА на улице Винатовского, 8.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городского студенческого совета, книги будут приниматься в рабочие дни с 8.00 до 19.00. Затем их передадут на хранение в библиотеки сельских поселений, где так не хватает современных изданий.



Каждая из подаренных книг найдет своего читателя, обещают организаторы акции.