Общество

Псковский областной суд оставил в силе постановление городского суда о мере пресечения для Олега Брячака

Псковский областной суд оставил в силе постановление городского суда о мере пресечения для депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда. Соответствующее решение было принято вчера в ходе заседания по апелляции следователей, которые обжаловали отказ городского суда в избрании меры пресечения для парламентария в виде домашнего ареста.

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Ранее сообщалось, что Олегу Брячаку предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, в 2011 - 2013 гг. Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Расследование уголовного дела продолжается.