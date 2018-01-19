Общество

Акция «Обними меня!», приуроченная к Дню объятий, пройдет 22 января на площади Ленина в Пскове

Акция «Обними меня!», приуроченная к Международному дню объятий, пройдет 22 января на площади Ленина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, ее организаторами вступают Областной центр медицинской профилактики, волонтерские отряды «Индиго» Псковского политехнического колледжа и «Добрые сердца» Псковского медколледжа.

Проведение акции, по словам организаторов, направлено на содействие формированию мотивации к ведению здорового образа жизни в молодежной среде и воспитание толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным в обществе.

В рамках акции добровольцы будут информировать псковичей о том, что ВИЧ не передается через рукопожатие, объятия, поцелуи, слюну, кашель или чихание, использование общей посуды или постельного белья, через использование общих ванны и унитаза, коллективные занятия спортом, через животных или укусы насекомых. Горожанам будут предложены информационные материалы.

Напомним, Международный день объятий отмечается 21 января. Этот праздник был основан в США в 1986 году сначала как Национальный день объятий, а вскоре приобрел международный масштаб. Имя автора этого праздника неизвестно, но считается, что придумали его студенты: они предложили в этот день заключать в дружеские объятья всех, кто попадется - даже совершенно незнакомых, но понравившихся людей.

Объятия нас сопровождают на протяжении всей жизни. Мы обнимаем при встрече родных и друзей, обнимаем друг друга после разлуки, чтобы выразить свою благодарность и радость, подарить капельку романтики. Согласно утверждению ученых, человеку требуется 4 объятия в день для «выживания», 8 объятий за сутки в качестве поддержки и, как минимум, 12 объятий для роста и целеустремленности.

По мнению психологов, во время объятий в нашем организме увеличивается уровень гормона окситоцина («гормона радости»), который снимает депрессию и ощущение одиночества, появляется чувство психологической удовлетворенности, защищенности, нужности. Объятия – это возможность протянуть долгожданную руку помощи в моменты трудных жизненных ситуациях.

В этот день принято дарить друг другу крепкие дружеские объятия, причем даже совсем неизвестным людям, устраивать веселые обнимашки с друзьями и близкими, говорить им приятные слова, отдавая, тем самым, частичку своей доброты и тепла.

Добавим, акция проводится в рамках Программы по укреплению здоровья населения и профилактике заболеваний «Мобилизация ресурсов для эффективного противодействия ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний», рассчитанной на 2017 и 2018 годы.

Дополнительная информация об акции в группе http://vk.com/club59588670.