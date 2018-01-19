Общество

Запуском бумажных голубей отметят в Пскове День Республики Крым

20 января в Пскове отметят День Республики Крым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в субботу, 20 января, у ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской дивизии, 19) состоится молодежная акция «День независимости Крыма».

Программа:

13.00-14.10 - Свободное общение волонтеров и молодежи, раздача воздушных шаров и «бумажных цветов».

14.10-14.20 - Сбор пожеланий и написание их на «бумажных голубях» для запуска в небо вместе с шарами.

14.30 - Запуск шаров в небо с бумажными голубями и пожеланиями. На одном шаре три голубя: белый, синий и красный.