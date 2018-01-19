Общество

Сотрудники ГИМС предупредили псковских рыбаков об опасности выхода на лед

Очередное патрулирование акватории реки Великой совершили 18 января сотрудники группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области». Как сообщается на сайте ведомства, в ходе рейда сотрудники провели беседы с рыбаками, призывая их соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий, неокрепший лед реки, вручили памятки.

Напомним, что на территории города действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова от 20 декабря 2017 года № 25.

Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» призывают жителей нашего города помнить, что выход на лед водоемов крайне опасен. «Не рискуйте своей жизнью! Строго соблюдайте правила поведения на льду и проведения подледного лова рыбы. Помните, что лед становится прочным только тогда, когда установятся непрерывные морозные дни». - предупреждают сотрудники группы патрульной службы №1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области.