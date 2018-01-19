Общество

Псковичка вернула почти 3 млн рублей долга ВТБ24, чтобы снять все ограничения со своих счетов и автомобиля

В ОСП Пскова №1 отменены все обращения и запреты после выплаты должницей почти трех миллионов рублей кредитной задолженности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, исполнительное производство в отношении псковички 1990 года рождения было возбуждено в октябре 2017 года. Согласно исполнительному листу сумма ее долга перед банком ВТБ24 (ПАО) составляла 2 миллиона 889 тысяч 444 рубля.

В рамках работы над исполнительным производством судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. По полученным ответам вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ПАО «ВТБ24» и ПАО «Сбербанк», а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении дорогостоящего транспортного средства должницы.

Очевидно, эти меры заставили должницу по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию с кредитной задолженностью. После всех новогодних праздников псковичка предоставила в отдел судебных приставов справку о полном погашении задолженности почти трех миллионов рублей перед ВТБ24.

Обращения со счетов в банке и запрет на автомобиль гражданки сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

«Уважаемые жители Пскова и Псковской области! Начинайте год без долгов. Проверяйте себя на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». Не ждите принудительных мер судебного пристава», - призывают в пресс-службе УФССП России по Псковской области.