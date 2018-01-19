Общество

На 20 тысяч рублей оштрафован владелец сельхозугодий в Опочецком районе за невыполнение предписаний

Владелец сельхозугодий в Опочецком районе оштрафован за невыполнение предписаний. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 132,4 га, расположенных в Опочецком районе, специалистами территориального управлением Россельхознадзора выявлено неисполнение в установленный срок правообладателем участков ранее выданных предписаний.

В отношении владельца участков в соответствии с ч. 25 статьи 19.5 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье.

По результатам рассмотрения мировой судья признал физическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и назначил ему административное наказание в виде штрафов в размере 10 000 рублей за каждый земельный участок.