Общество

Мизулина предположила, что нападения на школы могут быть спланированной в социальных сетях акцией

Нападения в российских школах могут организовываться через группы в соцсетях, и этот опасный контент необходимо ограничивать, заявила глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина, пишет «Интерфакс».

«Жуткая ситуация. И это уже не первый случай. А значит - нужно смотреть системно. Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях», - цитирует Е.Мизулину ее пресс-служба в связи с нападением в одной из школ Улан-Удэ.

Сенатор напомнили также о существовании «суицидальных групп» в соцсетях, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц.

«Мы давно говорим об опасности так называемых групп с играми альтернативной реальности, которые взращивают жестокость, формируют агрессивную модель разрешения конфликтов. Среди детей в Интернете в таких группах сейчас активно распространяют информацию о том, что жизнь не одна, будет другая жизнь, как в игре, и все можно будет начать с начала. Детям даются различные задания, в том числе предлагают нападать на полицейских и совершать иные антисоциальные действия, за которые получаются оценки», - отметила она.

Как сказала Е.Мизулина, по данным экспертов Лиги безопасного интернета, большое количество таких групп существует в соцсетях, в частности во «ВКонтакте».

«Считаю, что правоохранительным органом необходимо обратить на такого рода группы особое внимание», - сказала она.

По мнению сенатора, это новая реальность, поэтому нужно срочно предпринимать меры.

«Причем сами соцсети необходимо подключать к ограничению такого рода опасного контента», - подчеркнула Е.Мизулина.

Она сообщила, что на следующей неделе ее комиссия проведёт обсуждение сложившейся ситуации с экспертами и представителями родительских организаций, предложит необходимые меры.