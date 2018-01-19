Общество

О современных мерах охраны жилья узнали подопечные Школы пожилого человека Псковского Красного Креста

В Центре помощи и досуга, созданного Псковским отделением Российского Красного Креста в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма», состоялась тематическая встреча в Школе пожилого человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста, перед аудиторией в формате Устного журнала выступил старший инженер межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» - филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск российской гвардии по Псковской области» Сергей Герасимов. Он рассказал о современных мерах безопасности охраны квартир и мест хранения имущества граждан и существующих льготах для пожилых людей по предоставлению услуг.

В ходе консультации пожилые люди узнали, что вневедомственная охрана – это государственное военизированное подразделение полиции, осуществляющее охрану особо важных и режимных объектов, охрану имущества физических и юридических лиц по договорам. Сотрудники вневедомственной охраны участвуют в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждают и пресекают преступления и административные правонарушения. В ходе реформирования с 2016 года вневедомственная охрана является структурным подразделением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации (Росгвардии). Сотрудник вневедомственной охраны отметил, что для обеспечения безопасности дома профессиональные работники охранного предприятия применяют проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя способы. Например, пультовая охрана, специальная тревожная кнопка, система видеонаблюдения и сигнализация. Можно установить датчик утечки газа, датчики движения, систему «умный дом». Кроме того, передача информации, используемая для охраны дома, квартиры, может базироваться как на применении телефонных сетей, так и на использование радиоканалов.

Участники встречи узнали, что псковская государственная вневедомственная охрана сможет обеспечить псковичам надлежащую защиту жилья с применением любой удобной для граждан техники и электроники. Состоялась дискуссия, в ходе которой пожилые псковичи узнали, что льгот для установки оборудования и по предоставлению услуг, к сожалению, не существует. Сотрудник пояснил, что это связано с тем, что установка любого охранного оборудования и ежемесячная плата за предоставленные услуги не так велика и по цене доступна всем гражданам. Более тысячи псковичей свое имущество охраняют с помощью вневедомственной охраны.

Пожилые люди остались довольны консультацией выступающего. Многие решили в дальнейшем установить у себя в доме охранное оборудование.

Тематическая встреча прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Это коллективные социально – правовые консультации в формате Устного журнала, индивидуальные психологические консультации, обучение навыкам ухода на дому и консультации по вопросам современных технологий и работы в Интернете. Кроме того, в рамках проекта для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестёр милосердия и уход в домашних условиях. Подопечные проекта по предварительным заявкам могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения.

В Центре организована работа «Телефона общения» - 8-963-338-03-50. Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 14.00.