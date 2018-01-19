Общество

Около 40% читателей ПЛН отрицательно относятся к крещенским купаниям

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей положительно оценивают купание в проруби во время праздника Крещения Господня. Таковы результаты опроса, проведенного на сайте ПЛН.

При этом 44,86% проголосовавших, хоть и воспринимают окунания в иорданях позитивно, сами на подобные подвиги не готовы: холодно и страшно. Лишь 11,35% участников опроса сообщили, что сами купаются в прорубях, очищаясь подобным образом от грехов и укрепляя здоровье.

Около 40% наших читателей сообщили о негативном отношении к купаниям в проруби. При этом 24,82% заявили, что, несмотря на скорее отрицательное отношение, они не против, если кто-то при этом окунается во время праздника ради благих побуждений. Тогда как 15,6% выбрали вариант ответ «Это издевательство над организмом и не имеет отношения к церкви».

3,37% участников затруднились ответить.

В опросе приняло участие 564 человека.